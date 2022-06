Mit der Rückkehr des Sommers gibt es in Klagenfurt auch wieder ein umfangreiches Programm für die Jugend beim Sommersportschnuppern 2022. Insgesamt werden 79 Kurse mit 257 Terminen und rund 3300 Kursplätzen angeboten.

"Das Klagenfurter Sommersportschnuppern ist eine sehr wichtige Initiative für mehr Bewegung und Fitness und ich freue mich auf viele Anmeldungen und strahlende Kinderaugen", sagt Sportreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Die heurigen Highlights sind: Baseball, BMX, Calisthenics, Crossfit, diverse Kampfsportarten, Klettern, Orientierungslauf, Reiten, Scooter Workshop, Segelfliegen, Skateboarden, Triathlon, Kajak, Rudern und Segeln.

Heuer neu: Forschertag im Entdeckungsraum Natur, Radtraining, Spielen mit und für Babys, Spikeball, Zirkusakrobatik.

Anmeldungen sind ab 27. Juni per Anmeldekarte oder über die Homepage www.sportschnuppern-klagenfurt.at oder via E-Mail sportschnuppern@klagenfurt.at möglich. Die Homepage für die Buchungen geht am Montag, 27. Juni, um 10 Uhr online.

Die Abschlussfeier findet bei gutem Wetter am 6. August von 16.30 bis 19.30 Uhr auf der Spielwiese am Kreuzbergl statt.

Programmänderungen sind aufgrund von Covid-19 jederzeit möglich.