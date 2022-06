LWBK-Wohnanlage in Klagenfurt-Welzenegg kommt nicht zur Ruhe

Erneut fuhren am Montag drei Streifenwagen vor der LWBK-Wohnanlage in Klagenfurt-Welzenegg vor. Und das trotz der Installation eines privaten Wachdiensts, der seit 1. Juni für Recht und Ordnung in der Siedlung sorgen soll.