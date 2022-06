Parkplätze sind in Klagenfurt ein heiß diskutiertes Thema, vor allem, seit die Parkgebühren in der Innenstadt deutlich erhöht wurden. Nun ist die Debatte um einen weiteren Aspekt reicher. Drei Parkplätze am Benediktinermarkt sind seit einem Monat nicht mehr für die Öffentlichkeit zu benutzen. Ein Verbotsschild weist darauf hin, dass nur noch Einsatzfahrzeuge der Polizei parken dürfen.