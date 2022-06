"Und am Ende der Straße steht ein Haus am See" – so lautet der Refrain eines bekannten Songs des deutschen Sängers Peter Fox. Rund um den Wörthersee stehen viele solcher Häuser. Zumeist im Privatbesitz, bleiben sie der Öffentlichkeit jedoch versperrt. Ein Haus am See, nur für mich allein – ein unrealistischer Traum, möchte man meinen.