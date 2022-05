Witterung und Nässe haben dem Vereinshaus des erfolgreichen und traditionsreichen Rudervereins "Albatros" in der Wörthersee Ostbucht in Klagenfurt stark zugesetzt. Das Gebäude wurde in den Jahren 1908/1909 nach den Plänen des Architekten Franz Baumgartner erbaut und gilt als wahres Schmuckstück der typischen Wörthersee-Architektur.

Derzeit wird das Vereinshaus generalsaniert. Die Arbeiten sind umfangreich: Der Steg in die Bootsgarage ist stark abgemorscht und muss komplett erneuert werden, auch an der Fassade müssen Witterungsschäden behoben werden, im Rahmen der Sanierung sollen außerdem zusätzliche Regenabläufe hergestellt werden, um einen Wasserrückstau zu vermeiden.

Die Stadt Klagenfurt unterstützt die Sanierungsmaßnahmen mit einem Viertel der Gesamtkosten – diese belaufen sich auf rund 887.000 Euro. "Der Erhalt dieser wichtigen und nicht zuletzt auch wunderschönen Sportinfrastruktur am Wörthersee ist für unsere Stadt sehr wichtig. Daher leisten wir gerne unseren finanziellen Beitrag für die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen", sagen Finanzreferent Vizebürgermeister Liesnig (SPÖ) und Sportreferent Franz Petritz (SPÖ).