Sein Wissen auf dem Gebiet der Schmerztherapie ist weltweit geschätzt. Aktuell wurde der Leiter der Abteilung Anästhesiologie, allgemeine Intensivmedizin, Notfallmedizin, interdisziplinäre Schmerztherapie und Palliativmedizin am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Primar Rudolf Likar, in die USA eingeladen. Im Juli 2022 ist er zu Gast an einem der renommiertesten Krankenhäuser Amerikas: Der Cleveland Clinic Foundation in Ohio.