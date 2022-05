Bei frühsommerlichem Wetter startete der Großflohmarkt in Viktring am Freitag in seine 58. Ausgabe. Das rege Interesse zeigte sich bereits auf dem Parkplatz: Am Nachmittag waren nur noch vereinzelt Stellplätze frei. Zu den Besuchern zählte auch Fitness-Model Stephanie Davis. Michael Scheriau, der die Organisation 2008 von Helmut Riepan übernahm, zeigte sich zufrieden: „Coronabedingt konnten in den letzten zwei Jahren weniger Personen aus umliegenden Ländern einreisen. Jetzt geht es wieder aufwärts. 450 Standler haben sich angemeldet“, verkündete er. In diesem Jahr feiert der Viktringer Flohmarkt sein 30-jähriges Jubiläum.