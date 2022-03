Facebook

Carmelo Testa vor einem Fresko seiner Heimatstadt Collesano. © Helmuth Weichselbraun

"Ciao! Mach's gut! Ihr werdet mir fehlen!" Diese Worte bekommt Carmelo Testa von seinen Gästen derzeit häufig zu hören. Der 69-jährige Italiener ist Chef der Trattoria Siciliana am Kardinalplatz, deren Geschichte am Samstag nach 22 Jahren endet. Denn Testa, der schon seit seinem 16. Lebensjahr arbeitet, und eine komplexe Wirbelsäulenoperation hinter sich hat, geht in Pension. "Der Abschied schmerzt", gesteht er. "Die Zeit hier ist so schnell vergangen." Aufgewachsen ist Testa in der sizilianischen Stadt Collesano, deren Fresko eine Wand in der Trattoria ziert. 1982 wanderte er nach Klagenfurt aus, wo er zunächst fünf Jahre als Koch im Gallo Nero arbeitete. Kurze Zeit später lernte der leidenschaftliche Tänzer seine zukünftige Frau Beatrice in einer Welzenegger Diskothek kennen. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erinnert er sich.