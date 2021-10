Facebook

Erstmals findet beim Wörthersee Stadion ein Flohmarkt statt. © Collage Weichselbraun/ Fotolia

Fußballspiele, Konzerte und ein Kunstprojekt fanden im Wörthersee Stadion schon statt. Nun erfährt auch der Parkplatz einen neuen Verwendungszweck. Er wird am Wochenende zum Flohmarktgelände. 400 Standler werden erwartet. Organisiert wird die Veranstaltung von Michael Kirchmeier. Er ist auch für die Organisation von zwei Großflohmärkten in der Steiermark verantwortlich, nämlich jene am Stubenbergsee und am Schwarzlsee. Der Riesenflohmarkt beim Wörthersee Stadion ist von 6 bis 14 Uhr geöffnet, es gelten die 3G-Regeln. Ein Testcontainer vor Ort ist vorhanden.