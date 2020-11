Facebook

© (c) APA/GEORG HOCHMUT

Nach Abzug der Wetterfront baut sich bei uns ein neues und sehr kräftiges Hochdruckgebiet auf. Dieses Hoch mit dem Namen THODO dehnt sich von Norden her zu den Alpen aus und trocknet die Luft allmählich ab. "Somit kommt es nun zu einer nachhaltigen Wetterbesserung!", verspricht Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Nur in den Niederungen lockert die vorhandene Nebeldecke sehr zögerlich auf. Vor allem im Wörtherseeraum wird der Nebel oder Hochnebel hartnäckig sein. Darüber scheint tagsüber oft die Sonne vom Himmel. Die Tageshöchstwerte schaffen 7 bis 10 Grad. Tipp trotz verschärftem Corona-Lockdown: Bewegung an der frischen Luft regt den Organismus an und stärkt unser Immunsystem enorm.