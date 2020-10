Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Familie aus Klagenfurt sucht verzweifelt nach ihrem Kater Mauzi. © privat

Seit 19. Oktober wird Kater „Mauzi“ in der Dr.-Franz-Palla-Gasse in Klagenfurt vermisst. Sein Fell ist weiß und hat braun getigerte Flecken. Als besondere Erkennungsmerkmale weist das Tier zwei Muttermale auf der Nase und ein eingerissenes Ohr auf. „Mauzi“ ist zwölf Jahre alt, kastriert und kommt normalerweise mehrmals täglich nach Hause. Fremden gegenüber verhält er sich vorsichtig, aber grundsätzlich zutraulich. Hinweise werden erbeten an (0680) 213 53 76.

"Wir vermissen unseren Kater sehr und hoffen, dass sich jemand meldet, der ihn gesehen oder vielleicht bei sich zu Hause aufgenommen hat", so seine Besitzer.