Die Gesichtsmasken gehören wieder zum Alltag in der Corona-Pandemie. Wir haben uns in Klagenfurt nach den Geschichten hinter den bunten Masken umgefragt.

Wir haben in Klagenfurt gefragt, was hinter den Masken steckt © KLZ/Markus Traussnig

Was seit vielen Jahren in asiatischen Ländern zur Normalität gehört, an das musste sich der Rest der Welt erst gewöhnen: Die Maske gehört mittlerweile zum täglichen Leben dazu. Viele nutzen die Möglichkeit, die Maske nicht nur als Schutz, sondern auch als Accessoire oder Statement zu verwenden. Wir haben Klagenfurterinen und Klagenfurter gefragt, was die Geschichten hinter ihren Masken sind.