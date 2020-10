Facebook

Am Sonntag dehnt sich das Hochdruckgebiet im Westen weiter zu den Alpen aus und es setzt sich somit auch bei uns im Land zunehmend freundliches Wetter durch. Deshalb zeigt sich tagsüber auch zumeist schon länger die Sonne und nur ein paar, meist harmlose Wolkenfelder könnten die Sonne zwischendurch einmal etwas stören. "Vor allem in den Morgenstunden ist es in den Niederungen recht frisch und Bodenfrost ist lokal durchaus ein Thema", prophezeit der meteo experte Reinhard Prugger. Nachmittags steigen dann die Temperaturen mit Hilfe der Sonne doch etwas stärker an und so erwarten wir zum Beispiel in Klagenfurt Werte nahe 12 Grad.