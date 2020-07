Am Donnerstag zeigt sich das Wetter weiterhin eher labil. Die Sonne zeigt sich aber immer wieder und die Temperaturen liegen mit 23 bis 27 Grad in einem angenehmen Bereich.

Weiterhin etwas labiles Wetter, aber doch auch angenehm warmes Wetter bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Die Luftschichtung über unserem Land ist weiterhin eher labil und daher bleibt das Wetter auch eher wechselhaft und unsicher für Unterenehmungen. Vor allem am Vormittag scheint in den meisten Regionen sogar wieder länger die Sonne vom Himmel. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich zunächst über den Bergen, später auch über den Tälern und Becken einige Quellwolken und diese könnten sogar lokal dicker werden. "In der Folge sind dann überall im Land einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen erreichen vor allem in der Sonne sommerliche Werte und steigen zum Beispiel in Maria Saal am Nachmittag auf Werte bis knapp über 25 Grad.