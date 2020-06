Facebook

Gewitter © Fotolia

Ein kleines Tiefdruckgebiet in höheren Luftschichten liegt über unserem Land und beschert uns am Donnerstag auch wieder abwechslungsreicheres Wetter. Die Sonne zeigt sich daher auch nur noch zwischendurch für kurze Zeit und bei teils recht dicken Quellwolken sind jederzeit am Tag einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. Am ehesten gibt es diese gewittrigen Regenschauer aber am Nachmittag und Abend sowie über den Bergen. "Aufgrund der unsicheren Wetterbedingungen sollte man bei Unternehmungen flexibel sein und vor allem auf den Bergen die Gewittergefahr nicht unterschätzen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sinken etwas und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Velden Werte nahe 23 Grad.