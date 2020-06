Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bachmannpreis 2018 Lendhafen © Weichselbraun

Bunte Liegestühle, eine Bar mit kühlen Getränken, Lesungen und Musik. Während des Bachmann-Wettbewerbs, der heuer wegen Corona erstmals "nur" in digitaler Form stattfindet, verwandelt sich der Lendhafen von Donnerstag bis Freitag (von 10 bis 15.30 Uhr) sowie am Samstag (von 10 bis 14.30 Uhr) in einen Ankerpunkt für Kulturfans: Wie bereits seit vielen Jahren organisiert der Verein Lendhauer eine öffentliche Live-Übertragung des Bachmann-Wettbewerbs. In Liegestühlen und auf Sitzbänken lassen sich die Lesungen und Diskussionen gemütlich mitverfolgen. Abends wird es ein musikalisches Rahmenprogramm geben. Vorsicht: Bei Schlechtwetter findet das Public Viewing nicht statt.