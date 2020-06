Facebook

Daniel Poschinger und Aloe Blacc bei ihrem Treffen in Wien. © Poschinger/ Privat

Daniel Poschinger hat den Sänger Aloe Blacc in seinem neuen Musikvideo perfekt in Szene gesetzt: Die Augen sind frontal auf den Zuseher gerichtet, die Lippen bewegen sich synchron zum Gesang des Lieds „My World“. Für diese Aufnahmen hat Poschinger jedoch keine Videokamera in der Hand gehalten: Sämtliche Bewegungen des Sängers steuerte der 25-jährige auf seinem Laptop. Der junge Klagenfurter studiert Computeranimation an der FH Salzburg. Neben seinem Master-Studium ist er seit drei Jahren für seine eigene Werbeagentur tätig. Seine Arbeiten veröffentlicht er regelmäßig in den sozialen Netzwerken.