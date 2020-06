Facebook

Der Flötist wohnt in Pörtschach und ist beruflich in Wien tätig © Esther Kremslehner

Die Musik begleitet Arno Steinwider seit jungen Jahren. Aufgewachsen im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark wirkte er zunächst als Flötist in der Berg- und Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal mit. Eine besondere Begegnung im Alter von 16 Jahren war für Steinwider schließlich beruflich wegweisend. „Ich hatte die Gelegenheit, den international arrivierten Komponisten Gerd Kühr kennenzulernen“, sagt Steinwider. Die Begegnung mit Kühr war so inspirierend, dass er in der Folge in Graz und Wien Flöte studierte.