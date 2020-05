Facebook

Wetterbesserung in Sicht © PhotoArtBC - stock.adobe.com

Tagsüber zeigt sich am Sonntag zeitweise die Sonne, die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Der Wind dreht auf Nordwest und somit wird es bei uns an der Südseite der Alpen leicht nordföhnig. Die anfänglichen, oft noch dichteren Restwolken lockern wieder auf. Tagsüber setzt sich die Sonne besser in Szene. "Der Wind kann tagsüber zum Teil recht kräftig sein und für merklich frischere Verhältnisse sorgen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen zum Beispiel in Maria Saal auf Werte um oder sogar knapp über 20 Grad.