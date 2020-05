Klagenfurter Polizeibeamte mussten in der Nacht auf Dienstag einen aggressiven 19-Jährigen in dessen Wohnung festnehmen. Der Alkotest verlief negativ.

© Markus Traussnig

In der Nacht auf Dienstag gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei in eine Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee gerufen, da dort ein Mann Möbel demoliert haben soll.