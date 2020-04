Facebook

Diese Bild könnte bald Geschichte sein, Lokale werden im Mai wohl öffnen © APA/EXPA/ ERICH SPIESS

Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte am Sonntag im us-amerikanischen TV-Sender CNN an, dass ab Mitte Mai Restaurants wieder öffnen sollen. Mit einhergehenden Maßnahmen natürlich. Eine Testung aller Mitarbeiter in der Gastronomie werde "leider nicht machbar" sein, meinte Kurz auf eine dementsprechende Frage. Stattdessen sollte es etwa eine Maximalanzahl an Personen, mit denen man den Abend verbringen dürfe, geben. Außerdem sollten andere Maßnahmen der sozialen Distanzierung auch in Lokalen fortgeführt werden. Mundschutzmasken für Gäste, wie zumindest überlegt wurde, soll es keine geben.