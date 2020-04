Facebook

Ab dem 14. April ist die Volksküche wieder geöffnet. © PUCH JOHANNES

Seit dem 16. März wurde in der städtischen Volksküche kein Essen mehr ausgegeben. Das Betretungsverbot der Bundesregierung bleibt zwar auch in nächster Zeit aufrecht. Jedoch wird es ab Dienstag, 14. April, wieder Speisen für Selbstabholer geben. Das jeweilige Menü besteht aus Hauptspeise und Dessert und kann gegen Vorbestellung (unter 0463 537-5353 oder per Mail volkskueche@klagenfurt.at) in der Volksküche abgeholt werden. Essen vor Ort ist nicht möglich.