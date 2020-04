Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Klaus Kirchhauer, Betreiber vom Café Ingeborg in Klagenfurt, lädt zum österlichen DJ-Live-Stream. © privat/kk

Wer den Ostersamstag mit guter Musik ausklingen lassen wollte, tanzte in den vergangenen Jahren auf der Osterparty im Parkhaus. Weil diese aufgrund der Corona-Ausgehbeschränkungen dieses Jahr ins Wasser fällt, haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto "Ostern daham: we deliver music (Wir liefern Musik)" lädt Klaus Kirchhauer, Betreiber vom Café Ingeborg in Klagenfurt, zum österlichen DJ-Live-Stream.