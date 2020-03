Facebook

Der Loiblpass ist aktuell gesperrt © Webcam

Vor einer Woche kratzten die Temperaturen noch an der 20 Grad-Marke, heute gibt der Winter ein kräftiges Lebenszeichen von sich: In Klagenfurt schneit es den ganzen Vormittag verbreitet. Nach starken Schneefällen ist der Loiblpass in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt worden. Trotz der Corona-Beschränkungen war ja der Pendler- und Warenverkehr in den letzten Tagen über den Grenzübergang noch erlaubt.