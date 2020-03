Facebook

© KLZ/Weichselbraun Helmuth

Wir liegen an der Südflanke eines Hochs namens JÜRGEN in einer sehr lebhaften Nordostströmung, mit der ausgesprochen kalte Luftmassen polaren Ursprungs in unsere Richtung gelenkt werden. Trotz zeitweiligen Sonnenscheins werden die Temperaturen untertags nur wenig ansteigen. "Die Temperaturen sind sogar noch etwas tiefer als am Vortag und durch den Wind fühlt sich alles naturgemäß noch etwas kälter an", berichtet der diensthabende Wetterfachmann Werner Troger aus seinem Homeoffice. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen nur maximal cirka plus fünf oder plus sechs Grad in Finkenstein. Am sonnigsten verläuft der Tag in Richtung Gailtal. Zwischendurch auch einmal etwas dichter können die Wolken vor allem im Rosental sein. Es bleibt überall weitgehend trocken.