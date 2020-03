In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erkara Ertürk © privat

"Ältere Menschen sollen in der Früh nicht auf ihr frisches Brot verzichten müssen!" Dieser Gedanke schoss Erkara Ertürk (31) durch den Kopf, als sich die Coronakrise auch in Klagenfurt auszubreiten begann - und sich einige Nachbarn fortan nicht mehr aus ihren Wohnungen trauten.

Der Besitzer des "Best of Kebap"-Ladens in Welzenegg musste wegen der Ausgangsbeschränkungen zunächst seine Produktion zurückfahren. "Wir haben aber noch genug Mehl für die nächsten ein, zwei Monate vorrätig", stellte er bald fest. Aus den vorhandenen Zutaten bäckt er jetzt täglich kostenloses Fladenbrot für Menschen, die selbst nicht mehr einkaufen gehen - und liefert es von 9 bis 10.30 Uhr vor deren Haustüre. Fast 70 Stück Brot waren es heute, Donnerstag.