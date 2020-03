In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Coronavirus in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot/Facebook

Unverständnis und Wut, das sind die Reaktionen in den sozialen Netzwerken auf eine Fotostrecke, die ein Kärntner Party-Portal in der Nacht auf Montag veröffentlicht hat. Denn während sich Österreich darauf einstellte, dass nun weitgehende Ausgangsbeschränkungen herrschen, wurde in einigen, wenigen Klagenfurter Innenstadt-Lokalen noch gefeiert. Geschmackloses Motto: "Der letzte Tanz".