Der Täter versteckte sich hinter Sträuchern und missbrauchte die Frauen im Maisacker © KLZ/Markus Traussnig

Sieben durch DNA-Proben belegte Vergewaltigungen ereigneten sich von Juni 2015 bis Oktober 2019 in einem Maisacker unweit der Groß-Disco Bollwerk in Klagenfurt. Die Öffentlichkeit erfuhr von der Exekutive erst am 28. November 2019, dass „ein Sexualstraftäter“ gesucht werde. Nachdem kürzlich ein 30-jähriger Mann von den Komoren als Verdächtiger verhaftet wurde, begründete die Polizei das lange Schweigen mit dem Umstand, man habe Panik und Hysterie verhindern wollen. Und der Bollwerk-Betreiber sei nie informiert worden, weil dort „dunkelhäutige Personen“ sowieso keinen Zutritt hätten.