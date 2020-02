Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer wieder werden teure Fahrräder aus Kellerabteilen gestohlen. Sujetbild. © APA/DPA/FRISO GENTSCH

Ein hochwertiges E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro wurde in der Zeit zwischen 26. Jänner und 19.Februar aus einem Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt gestohlen. Der Täter konnte bisher nicht ausgeforscht werden.