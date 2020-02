Die FPÖ plädiert für eine Begegnungszone in der Bahnhofstraße. Die SPÖ erteilt einer 20 km/h-Regelung eine Absage.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reger Verkehr in der Bahnhofstraße © Markus Traussnig

Mit der Idee, „die Bahnhofstraße autofrei zu machen“ stießen FPÖ und Grüne zuletzt auf wenig Verständnis bei der Wirtschaftskammer. Vor allem der Vorstoß, dass auch die Parkplätze weichen sollen, sorgte für Kritik. Verkehrsstadtrat Christian Scheider (FPÖ) schlug in einer Pressekonferenz am 19. Februar eine Begegnungszone mit einer 20 km/h-Regelung in Richtung Landesregierung vor.