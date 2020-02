Facebook

Ein Hochausläufer bestimmt an diesem Wochenende weitgehend das Wetter in unserem Land. Deshalb scheint nach der Auflösung etwaiger Restwolken tagsüber auch zumeist die Sonne und nur gelegentlich stören ein paar hoch liegende Wolkenfelder, die die Sonne kurz einmal etwas schwächen dürften. Zumeist ist es jedoch sehr freundlich.

Nach einer leicht frostigen und daher nicht allzu kalten Nacht steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag deutlich an und erreichen in den Niederungen zum Beispiel in Maria Saal Werte nahe +10 Grad. "Wetterfühlige Mitmenschen können die derzeit auftretenden Biowetterreize zumeist gut ausgleichen und haben somit auch kaum mit gröberen Problemen zu rechnen", meint Reinhard Prugger, Wetterfachmann beim privaten Wetterdienst meteo experts.