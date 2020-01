Die Natureislauffläche in der Gemeinde Moosburg wurde am Donnerstag freigegeben.

Mitterteich ist für Eisläufer freigegeben © Gaggl

Rechtzeitig vor dem Wochenende wurde am Donnerstag auch der Mitterteich in Moosburg für Eisläufer freigegeben. "Wir haben eine Kerneisstärke von 14 bis 16 Zentimetern", sagt Bürgermeister Herbert Gaggl. Der einzige zugelassene Einstieg befindet sich übrigens beim Dammwirt. "Der Einstieg an anderen Orten ist nicht nur illegal, er ist auch lebensgefährlich", warnt Gaggl vor Alleingängen. Das Eislaufen am Mitterteich ist übrigens gratis.