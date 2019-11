Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hauseinfahrt einer betroffenen Familie in Grafenstein © privat

Die starken Regenfälle haben auch in Klagenfurt und im Umland zu Schäden geführt. Besonders betroffen ist Grafenstein. Die Gurk ist an mehreren Stellen über die Ufer getreten. „Das Wasser stieg teilweise 60 Zentimeter an, das entspricht einem dreißigjährigen Hochwasser“, informiert Bürgermeister Stefan Deutschmann. Keller standen unter Wasser, einzelne Straßen wurden überflutet – so wurde etwa der Gumischhofweg wegen Überflutung gesperrt. In der St. Peter-Brücke hatte sich ein Baumstamm verkeilt, dadurch verbog sich das Geländer.„Die Auswirkungen sind in Grafenstein so groß, weil bei uns die Wassermassen von der Gurk und der Glan zusammentreffen“, erklärt Deutschmann. Zudem sei das Flussbett an mehreren Stellen weniger tief. Man arbeite daran, diese Schwachstellen zu beseitigen.