Die neue Regelung soll 2020 in Kraft treten. Sie sieht verpflichtende Kernzeiten und längere Öffnungszeiten vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Benediktinermarkt Klagenfurt © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Die Marktordnung, insbesondere die Öffnungszeiten, sorgten im Sommer für Unmut auf dem Benediktinermarkt. Einige Gastronomen forderten eine spätere Sperrstunde. Auch Evelyn Schmid-Tarmann (Grüne), die noch im März einen Antrag auf Änderung der Marktordnung eingebracht hatte, setzte sich für längere Öffnungszeiten ein.



Nun ist es soweit: Die Marktordnung wurde überarbeitet, Marktreferent Stadtrat Markus Geiger (ÖVP) wird den Entwurf heute im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Facility-Management und Märkte präsentieren. Am 1. Jänner 2020 soll die neue Ordnung in Kraft treten.



Eine zentrale Änderung betrifft die Öffnungszeiten der Tagesmärkte: Für sie soll es Kern- und Rahmenzeiten geben. Während der Kernzeit von 6 bis 14 Uhr soll es Anwesenheitspflicht geben. Die Rahmenzeit definiert den frühestmöglichen Beginn (6 Uhr) und das spätestmögliche Ende (18 Uhr) der Marktzeit. Am Samstag endet sie um 17 Uhr. Damit ermöglicht man den Standlern, auch nach 14 Uhr offen zu haben. Bei außerordentlichen Veranstaltungen dürfen einzelne Marktplätze ihre Öffnungszeiten maximal fünf Mal pro Jahr auf 22 Uhr ausweiten.