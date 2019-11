Facebook

Christkindlmarkt © Markus Traussnig

Hunderte Klagenfurter trafen sich Donnerstagabend am Alten Platz, um die Eröffnung der Glühweinsaison zu feiern, welche die Bar Italia seit 1998 organisiert. Keinerlei Polizeieinsätze habe es in dieser Zeit gegeben, berichtet Geschäftsführer Irfet Alicic. „Die Stimmung ist sehr friedlich.“ Seinen Most bezieht der Gastronom von Kärntner Bauern. Besonders beliebt sei der alkoholfreie Punsch mit Apfel- und Zimtgeschmack. Die Nachfrage an Spirituosen sei dagegen rückläufig.