Beim Poetry Slam nehmen Poeten den Platz der Professoren ein. © Slam if you can

Normalerweise finden im HS A, dem größten Hörsaal der Universität Klagenfurt, Vorlesungen und Seminare statt. Heute Abend um 20 Uhr werden junge Poeten und Poetinnen den Platz der Professoren einnehmen. Denn der Kulturverein „Slam if you can!“ lädt gemeinsam mit dem ÖH-Kulturreferat zum ersten Comedy Slam in Kärnten. Fünf Teilnehmer treten in zwei Runden gegeneinander an, die Punkte werden zusammengezählt und die besten zwei kämpfen in einer finalen Runde um den Sieg. "Das Publikum kann sich auf einen Abend voll lauter Lacher, lustiger Wortkreationen und jeder Menge witziger Anekdoten freuen", sagt Organisatorin Carmen Kassekert. Sie rechnet mit 300 bis 400 Besuchern. Reguläre Tickets kosten sieben Euro, Studenten zahlen einen ermäßigten Preis von fünf Euro.



Zur Info: Diese Poeten treten heute Abend an: Estha Sackl (Kärnten/Graz), David Stockenreitner (Kärnten/Wien), Käthl (Tirol), Roland Otto Bauschenberger (OÖ) und Christine Teichmann (Graz).