Im New York Bar & Grill gibt es einen "Burn Out Burger", der fast zwei Kilogramm auf die Waage bringt. Wer ihn innerhalb von 45 Minuten verdrückt, isst gratis.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer schafft den Burger, ohne zu platzen? © New York Bar & Grill

1080 Gramm Rindfleisch, aufgeteilt auf sechs Fleischlaibchen, sechs Käse- und Speckscheiben sowie eine Riesenportion Pommes. Insgesamt kommt der sogenannte "Burn out Burger" auf fast zwei Kilogramm - und auf weit über 1500 Kalorien. Ein durchschnittlicher Esser würde eine solche Portion nicht verdrücken. Fünf von 35 Gästen des New York American Bar & Grill haben diese Herausforderung bisher geschafft. "Die Aktion läuft seit dem Sommer. Mittlerweile hat sich aber ein richtiger Hype daraus entwickelt", sagt Gastronom Joachim Koeg. "Wer es schafft, den Burger innerhalb von 45 Minuten zu essen, muss ihn nicht bezahlen." Freitagabend werden neun Besucher versuchen, zugleich einen sogenannten "Burn Out Burger" zu verdrücken. Die Kleine Zeitung wird dabei sein - und das Burgerwettessen mit der Kamera festhalten.

Übrigens: Wer sich ebenfalls dem Burnout Burger-Essversuch stellen möchte, muss rechtzeitig reservieren: "Für so einen riesigen Burger werden viel mehr Zutaten verwendet, als für eine reguläre Größe. Dafür muss ausreichend Platz auf der Grillplatte vorhanden sein", sagt Koeg.