Südseiten-Festival Zum Jubiläum gibt es in Klagenfurt viele Gratis-Konzerte

Das Südseiten-Festival wird zehn Jahre alt! Von Donnerstag bis Samstag gibt es in den Lokalen der Innenstadt viele kostenlose Konzerte.

Milan Komljenovic (links) mit seiner Band © VERANSTALTER/KK

Man braucht schon eine gewisse Portion Idealismus, um in Klagenfurt ein Festival auf die Beine zu stellen“, sagt Milan Komljenovic, Organisator des Südseiten Festivals, das heuer sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Von Donnerstag- bis Samstagabend (12. bis 14. September) werden Blues- und Rockbands in verschiedenen Lokalen in der Stadt auftreten – bei freiem Eintritt.