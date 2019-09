Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Frühherbstlich kühl zeigt sich das Wetter in unserem Land an diesem Freitag. Zudem sind die bei uns lagernden Luftmassen relativ feucht. Somit überwiegen tagsüber auch die zumeist dichten Wolken. Die Sonne ist zwar nicht chancenlos, öfter scheinen sollte sie aber voraussichtlich nirgends im Land. Im Tagesverlauf nimmt dann sogar vom Süden her die Bereitschaft zu einzelnen Regenschauern zu. Überall dürfte es jedoch nicht nass werden. "Der Tag eignet sich am ehesten für kleinere Wanderungen und man sollte dabei besonders den Vormittag nützen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind auch tagsüber eher frisch und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel St. Jakob im Rosental Werte nahe plus 18 Grad. Generell erreichen die Temperaturen maximal 19 Grad.