Eine Grazerin (78) übersah beim Einbiegen in die Wurzenpassstraße den Wagen eines Italieners. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Arnoldstein und die FF Riegersdorf reinigten die Fahrbahn © FF Arnoldstein

Am Donnerstag gegen 9.40 Uhr fuhr eine eine 78-jährige Frau aus Graz mit ihrem Pkw auf der Kärntner Straße B83 aus östlicher Richtung kommend in Richtung Arnoldstein, wo sie nach links in die Wurzenpassstraße B109 abbiegen wollte.