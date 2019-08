Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rasenroboter haben GPS-Sender eingebaut (Symbolfoto) © Daniel Nimmervoll

Mähroboter lassen sich nicht nicht ohne weiteres stehlen - das musste ein unbekannter Täter am Mittwochabend erkennen. Gegen 19.45 Uhr entwendete er von einem nicht eingefriedeten Grundstück in Schiefling am Wörthersee einen Rasenroboter im Wert von mehreren tausend Euro. Aufgrund eines im Mähroboter eingebauten GPS-Senders wurde der Besitzer per E-Mail verständigt, dass der Mähroboter die geografische Eingrenzung verlassen hätte.