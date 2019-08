Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer wieder kommt es auf Baustellen zu Diebstählen. © (c) Dan Race - Fotolia

Baustellen sind bei Dieben beliebte Ziele - besonders nachts oder am Wochenende, wenn die Gegend leer und unbewacht ist. Auch in Klagenfurt ist es vor Kurzem wieder zu einem Baustellendiebstahl gekommen. In der Zeit zwischen 2. August (12 Uhr) bis zum 5. August (9 Uhr) haben die Täter einen Baustellencontainer aufgebrochen. Darin befand sich Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Diebe befinden sich auf der Flucht.