Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der aufgeflexte Tresor © Privat/KK

"Das ist ein Schock", sagt Adolf Kulterer, Geschäftsführer des Cateringunternehmens "Feine Küche Kulterer". In seinem Büro in der Hirschstraße in Klagenfurt zogen Einbrecher in der Nacht auf Freitag eine Spur der Verwüstung. Die Täter schlugen die Fensterscheibe ein und drangen durch das Fenster in die Räumlichkeiten ein. Zuvor hatten sie die Bewegungsmelder ausgerissen. Mit einer Flex brachen die Einbrecher in der Folge den Tresor auf. "Wir hatten darin Bargeld", sagt Kulterer. Das gesamte Büro wurde durch die Arbeiten am Tresor mit einer Staubschicht überzogen. "Zum Glück war das Geld im Safe, sonst wäre wohl das ganze Büro zerstört worden." Für Kulterer ist klar, dass es sich bei diesem Einbruch um Profis gehandelt habe. Bereits 2017 wurde in das Büro eingebrochen.