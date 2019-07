In der Klagenfurter Innenstadt wurde ein E-Bike samt Schloss und Helm gestohlen. Selbst die besten Schlösser schrecken Täter nicht ab.

E-Bikes stehen derzeit bei Dieben hoch im Kurs, selbst die besten Schlösser schrecken nicht ab. Donnerstagvormittag stahlen unbekannte Täter in der Klagenfurter Innenstadt ein mit einem Schloss gesichertes Bike. Die Täter nahmen auch das Schloss und den Fahrradhelm mit. Der Schaden für eine 64-jährige Klagenfurterin beträgt mehrere Tausend Euro. Am Nachmittag brachen Unbekannte ein ebenfalls mit einem Schloss versperrtes E-Bike von einem Fahrradparkplatz auf. Für einen 52-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.