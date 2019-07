Facebook

Wir liegen am Südrand von Hoch Winnie mit Kern bei den Britischen Inseln. Dabei fließt trockenere und stabilere Luft zu uns. Bei viel Sonnenschein wird es hochsommerlich warm oder sogar richtig heiß. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt meist gering. Einzig an der südlichen Grenze des Landes ist ein abendliches Gewitter möglich (z. B. Dreiländereck). Der Freitag macht uns alle sehr stimmungs- und lebensfroh. Auch wenn zeitweise Wolken am Himmel zu sehen sind, sollte man auf jeden Fall etwas im Freien unternehmen. "Es herrscht Badewetter", verspricht der Meteorologe Werner Troger. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf ca. 31 Grad, etwa im Raum Villach.