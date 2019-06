Mitten in der Nacht entdeckte ein Mitarbeiter der Müllabfuhr einen Einbruch in einem Magistratsgebäude.

In einem Klagenfurter Magistratsgebäude wurde eingebrochen. Sujetbild. © (c) animaflora

Heute Nacht gegen 02.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Klagenfurter Müllabfuhr, dass in einem Magistratsgebäude in der Konigsbergerstraße am Wörthersee zwei Getränkeautomaten gewaltsam aufgebrochen wurden. Die unbekannten Täter waren über ein rückseitig gelegenes Fenster ins Gebäude eingestiegen. Zudem wurden zwei Büroräumlichkeiten durchwühlt. Eine genaue Schadenssumme konnte vorerst nicht eruiert werden.