Ein Bus wird zur Sprungschanze umfunktioniert. © Sebestyen

Schispringen oder Eislaufen bei 30 Grad? Was ungewöhnlich klingt, ist demnächst beim "Klagenfurter Tag des Sports" am Neuen Platz möglich. Wer immer schon einmal wie Robin Hood mit einem Bogen schießen oder mit einem Degen fechten wollte, kann das am 19. Juni ausprobieren. Von 9 bis 18 Uhr stellen sich Kärntner Sportvereine und Einsatzverbände vor. An über 30 Bewegungsstationen können beliebte Sportarten wie Fußball oder Basketball getestet werden. Aber auch Randsportarten wie Blitzschach und Dart werden angeboten. Die Naturfreunde stellen einen Kletterturm zur Verfügung, das Rote Kreuz bringt Rettungshunde mit und der Segelverband sticht am Neuen Platz in See.