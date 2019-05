Facebook

Die Sonne kommt stellenweise durch © Jürgen Fälchle - Fotolia

Ein Tiefdruckgebiet namens Axel bestimmt vorerst noch unser Wettergeschehen. Es zieht mit seinem Zentrum allmählich von Bayern in Richtung Ostdeutschland und Polen weiter. Daher bleibt es noch sehr wechselhaft mit vielen Wolken und Regenschauern. Vor allem in der Früh und vormittags ziehen durchaus noch verbreitet Regenschauer durch. Am Nachmittag wird es trockener, die Schauer klingen ab, auch die Sonne kommt stellenweise durch. Das aktuelle Wetter ist zumindest für die Natur gut, denn jetzt im Frühling braucht die Pflanzenwelt viel Wasser. "Jetzt fehlt nur mehr die Wärme, sodass sich Hobbygärtner und Landwirte über gutes Wachstumswetter freuen können", behauptet der Wetterexperte Werner Troger. Die Höchsttemperaturen schaffen beispielsweise in Magdalensberg kaum mehr als 16 Grad.