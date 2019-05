Hafenstadt Klagenfurt„Wir brauchen mehr Urbanität im Denken“

Facebook

Eigentümer Michael Pontasch und Gastro-Leiterin Denise Gstättner © (c) Markus Traussnig

Alte Gebäude werden oft zu Wohneinheiten umfunktioniert. Warum haben Sie sich für ein anderes Konzept entschieden?

MICHAEL PONTASCH: Ein Bauträgerprojekt passt nicht in dieses sensible Viertel. Das wäre zwar einfacher gewesen, aber zu kurzfristig gedacht. Grundsätzlich ist es sinnvoller, ein Problemviertel qualitativ in eine neue Richtung zu entwickeln, als in einem Trendviertel neu zu bauen. Wird der Lendhafen kulturell und gastronomisch belebt, steigt seine Attraktivität als Wohnraum. Von einer solchen Symbiose profitieren alle.



Wie viel Geld haben Sie in das Projekt investiert?

Inklusive Ankauf über eine Million Euro.



Was soll in der Hafenstadt passieren?

Wir bringen Großstadtflair nach Klagenfurt. Dazu zählt ein Frühstückslokal, das nicht um elf Uhr zusperrt. Nach Sonnenuntergang wird es KleinkunInsertst und Konzerte geben. Im Erdgeschoß entstehen Ladeneinheiten, darunter eine Platten-, Blumen- und eine Bücherecke. Um zukünftig unser eigenes Hafenbier anzubieten, werden zwei Bierbrauer tätig sein. Im ersten Stock geht ab Juni ein Co-Working-Space mit 20 Arbeitsplätzen in Betrieb. Hauptmieter ist die Stadt Klagenfurt, sie vermietet an Co-Arbeiter weiter. Im Keller findet Theater statt.



Wie reagieren Anrainer auf die Veränderung?

Wir befinden uns in gutem Einvernehmen. Schließlich soll der Lendhafen nicht überrannt, sondern sanft belebt werden.



Vor einem Jahr wurde im Lendhafen das Alkoholverbot durchgesetzt. Hat sich die Situation seither verbessert?

Sie hat sich verbessert, aber an andere Plätze verlagert.



Letztes Jahr knackte Klagenfurt im zweiten Anlauf die 100.000 Einwohner-Grenze. Werden wir einer Großstadt denn gerecht?

Klagenfurt braucht mehr Urbanität im Denken. Wir sollten eher in Richtung Berlin und weniger in Richtung St. Georgen denken. Von den Verantwortlichen braucht es ein Commitment, dass wir Stadt sind – und nicht Dorf. In einer Großstadt muss man Urbanität nicht mit der Lupe suchen. Klagenfurt muss lernen, toleranter zu sein.



Wie können verödete Viertel und Leerstände in Klagenfurt

wieder belebt werden?

Dass der Online-Handel einen Wandel hervorgerufen hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Stadt sollte sich meiner Meinung nach auf einige Kernzonen einigen, in denen Belebung stattfindet. Alle Handelsflächen wird man nicht retten können. In den Leerständen könnten Büros und Wohnräume entstehen - denn zur Belebung braucht es auch Menschen, die in der Innenstadt leben. Die Handlungsfähigkeit der Stadt ist allerdings begrenzt, da vieles in privater Hand liegt.