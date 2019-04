Täter zogen eine Mülltonne unter ein Fenster und stiegen dann in ein Ferienhaus ein. Die Beute war gering: Die Unbekannten stahlen zwei Decken.

Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. © APA/Pfarrhofer

Unbekannte Täter versuchten in der vergangene Woche, vermutlich in der Nacht von 9. auf 10. April, mit einem Werkzeug die Haustüre zu einem Sommerhaus in Klagenfurt-Land aufzubrechen. Nachdem dies misslang, zogen die Täter eine Mülltonne unter ein danebenliegendes Fenster, brachen es auf und stiegen über die Mülltonne durch das aufgebrochene Fenster ins Haus ein.